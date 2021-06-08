У чотирьох містах Львівщини можуть відкрити центри вакцинації – ОДА

У Львівській області планують збільшити кількість локацій для облаштування центрів масової вакцинації, заявив 8 червня регіональний координатор із вакцинації від коронавірусної інфекції в області Олег Когут.

«Опрацьовується питання відкриття двох локацій (у Львові – ред.) – у ТРЦ «Форум» (планується робота трьох медичних бригад) і в кінопалаці Довженка (чотири бригади). Також передбачається облаштування центрів вакцинації в інших містах Львівщини – Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді. Наразі обговорюємо варіанти локацій для розміщення центрів у цих містах», – сказав Когут.

За даними ОДА, на Львівщині за останню добу провакцинували 3339 осіб; станом на 8 червня в області провакциновано 93 315 людей, із них – понад 86 тисяч людей отримали одну дозу вакцини.

Раніше сьогодні Київська ОДА повідомила, що на Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації від коронавірусу: у Броварах і Білій Церкві.

Протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працювали у десяти українських містах.

За даними МОЗ, в Україні станом на 8 червня вакцинували 1 284 145 людей, з них дві дози вакцини отримали – 152 142.