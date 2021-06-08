МОН: щеплення проти COVID-19 отримали понад 184 тисячі освітян

В Україні вакцинувалися понад 184 тисячі педагогічних працівників, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Вважаю, що освітяни відповідально ставляться до власного здоров’я, а також здоров’я інших та, усвідомлюючи ситуацію із поширенням коронавірусу, якомога більше зголошуються на вакцинацію. Адже це дасть нагоду безпечно проводити освітній процес, а головне, – в очному форматі», – сказав Шкарлет.

Повідомляється, що лідерами з вакцинації освітян є Київ (24 тис. 291 особа) та область (17 тис. 330 осіб), а також Дніпропетровщина (16 тис. 041 особа), Львівщина (13 тис. 944 особи) та Харківщина (10 тис. 960 осіб).

Раніше для охочих отримати щеплення освітян сформували алгоритм запису.

За даними Міністерства охорони здоров’я, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 284 145 людей.