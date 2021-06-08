Понад 48 тисяч людей отримали минулої доби щеплення від COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення в Україні отримала 48 161 людина.

«Одну дозу отримали 43 137 людей, повністю імунізовані – 5024 людини. Протягом доби працювали 448 мобільних бригад і 552 пункти щеплення. Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 284 145 людей, з них дві дози – 152 142 (двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 436 285 щеплень, додали у відомстві.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли 51 333 пацієнтів.