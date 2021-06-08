У МОЗ назвали терміни і умови отримання другої дози вакцини

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою.

«Для вакцинації 2-ю дозою вас запросять телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення. Люди, які вакцинувалися в масових центрах вакцинації, отримають 2-гу дозу в тих самих центрах. Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець, він організовує і 2-ге щеплення. Усі, хто отримав 1-шу дозу вакцини, гарантовано отримають 2-гу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними МОЗ, другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

У міністерстві нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:

21 день – Comirnaty/Pfizer-BioNTech

28 днів – CoronaVac/Sinovac Biotech

12 тижнів – Oxford/AstraZeneca.

«Ви вважаєтеся повністю вакцинованими тільки після введення 2-ї дози вакцини для кількадозних вакцин – саме ними вакцинують в Україні», – йдеться в повідомленні.

Вакцинація проти COVID-19 для українців є добровільною і безкоштовною.

Протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працювали у десяти українських містах.

За даними МОЗ, в Україні станом на 8 червня вакцинували 1 284 145 людей, з них дві дози вакцини отримали – 152 142.