Вакцины есть, надо звонить: как Украина прививает от коронавируса жителей ОРДЛО

В Донецкой области начинают вакцинировать от коронавируса жителей неподконтрольных территорий. Для этого предусмотрели прививочные пункты и запаслись вакцинами. Врачи говорят, что уже есть первые желающие, с которыми согласовали место и время вакцинации. В Министерстве охраны здоровья Украины говорят, что в первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше. Как записаться на прививку и надо ли проходить самоизоляцию при пересечении КПВВ?

В Донецкой области подготовились к вакцинации жителей ОРДЛО. По информации Владимира Колесника, руководителя департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, по состоянию на 3 июня для вакцинации было в наличии 3,5 тысячи доз вакцины Pfizer и 8 тысяч 400 доз вакцины Coronavac. Еще ожидают поставки 20 тысяч доз вакцины Astrazeneca.

Где будут вакцинировать

В Донецкой области предусмотрели три пункта вакцинации:

Новотроицкое, улица Молодежная, 11;

Ольгинка, улица Школьная, 41;

Бугас, улица Центральная, 34.

В Луганской области: Станица Луганская, улица 5-линия, 39.

Как записаться на вакцинацию

Подробный алгоритм записи на вакцинацию указан на сайте МОЗ:

Надо позвонить по номеру 0 800 60 20 19 ;

; Оператору надо сообщить, откуда вы и уточнить, что населенный пункт расположен на неподконтрольных Украине территориях;

Укажите оператору ваши данные и выберите удобный прививочный пункт;

Оператор запишет вас на вакцинацию и пришлет на украинский номер телефона уникальный идентификатор;

Если нет украинского номера, идентификатор пришлют на электронную почту;

Идентификатор перешлют пограничникам, чтобы вас пропустили на подконтрольные Украине территории для вакцинации.

Если вы пересекаете линию соприкосновения с уникальным идентификатором для вакцинации, – самоизоляцию или обсервацию проходить не надо.

Для получения повторной дозы вакцины порядок записи такой же.

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко малое число желающих вакцинироваться связывает с тем, что гибридные силы России продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов.

По информации пограничной службы, со стороны неподконтрольных Украине территорий полностью заблокированы дорожные коридоры на КПВВ «Марьинка», «Майорск», «Счастье», «Золотое» и «Гнутово». По понедельникам и пятницам открывается движение на КПВВ «Новотроицкое». В Луганской области ежедневно работает пеший переход на Станице Луганской.

В пограничной службе напоминают, что жители ОРДЛО, которые пересекают линию соприкосновения с уникальным идентификатором для вакцинации, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

В прививочных пунктах Радио Донбасс.Реалии сообщили такую статистику: по состоянию на 8 июня в Новотроицком записались 6 человек, в Бугасе 2 человека, в Ольгинке – 1 человек. В Луганской области в Станице Луганской провакцинироваться решили 10 жителей ОРЛО.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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