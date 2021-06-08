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08 червня 2021, Київ 17:45
Донбас

Вакцины есть, надо звонить: как Украина прививает от коронавируса жителей ОРДЛО

В Донецкой и Луганской областях записывают желающих вакцинироваться от коронавируса

В Донецкой области начинают вакцинировать от коронавируса жителей неподконтрольных территорий. Для этого предусмотрели прививочные пункты и запаслись вакцинами. Врачи говорят, что уже есть первые желающие, с которыми согласовали место и время вакцинации. В Министерстве охраны здоровья Украины говорят, что в первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше. Как записаться на прививку и надо ли проходить самоизоляцию при пересечении КПВВ?

В Донецкой области подготовились к вакцинации жителей ОРДЛО. По информации Владимира Колесника, руководителя департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, по состоянию на 3 июня для вакцинации было в наличии 3,5 тысячи доз вакцины Pfizer и 8 тысяч 400 доз вакцины Coronavac. Еще ожидают поставки 20 тысяч доз вакцины Astrazeneca.

Где будут вакцинировать

В Донецкой области предусмотрели три пункта вакцинации:

  • Новотроицкое, улица Молодежная, 11;
  • Ольгинка, улица Школьная, 41;
  • Бугас, улица Центральная, 34.

В Луганской области: Станица Луганская, улица 5-линия, 39.

Как записаться на вакцинацию

Подробный алгоритм записи на вакцинацию указан на сайте МОЗ:

  • Надо позвонить по номеру 0 800 60 20 19;
  • Оператору надо сообщить, откуда вы и уточнить, что населенный пункт расположен на неподконтрольных Украине территориях;
  • Укажите оператору ваши данные и выберите удобный прививочный пункт;
  • Оператор запишет вас на вакцинацию и пришлет на украинский номер телефона уникальный идентификатор;
  • Если нет украинского номера, идентификатор пришлют на электронную почту;
  • Идентификатор перешлют пограничникам, чтобы вас пропустили на подконтрольные Украине территории для вакцинации.

Если вы пересекаете линию соприкосновения с уникальным идентификатором для вакцинации, – самоизоляцию или обсервацию проходить не надо.

Для получения повторной дозы вакцины порядок записи такой же.

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко малое число желающих вакцинироваться связывает с тем, что гибридные силы России продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов.

По информации пограничной службы, со стороны неподконтрольных Украине территорий полностью заблокированы дорожные коридоры на КПВВ «Марьинка», «Майорск», «Счастье», «Золотое» и «Гнутово». По понедельникам и пятницам открывается движение на КПВВ «Новотроицкое». В Луганской области ежедневно работает пеший переход на Станице Луганской.

В пограничной службе напоминают, что жители ОРДЛО, которые пересекают линию соприкосновения с уникальным идентификатором для вакцинации, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

В прививочных пунктах Радио Донбасс.Реалии сообщили такую статистику: по состоянию на 8 июня в Новотроицком записались 6 человек, в Бугасе 2 человека, в Ольгинке – 1 человек. В Луганской области в Станице Луганской провакцинироваться решили 10 жителей ОРЛО.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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