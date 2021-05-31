Как абитуриентам из оккупированных городов и поселков на линии разграничения принять участие в программе подготовительных курсов для обучения в украинских ВУЗах со стипендиальным обеспечением? Такая возможность есть для тех, кто заканчивает школу в 2021-м.

Для начала нужно выбрать учебное заведение из предложенного списка. Его, как и инструкцию, можно найти на сайтах Министерства образования Украины, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий или на страничках Радио Донбасс.Реалии во всех соцсетях. В списке есть контакты высших учебных заведений, которым нужно сообщить о своем желании обучаться там. Не важно, сделаете вы это по телефону или напишете письмо в электронную почту.

От ВУЗа вы получите приглашение. Оно позволит абитуриенту и сопровождающему лицу пересечь КПВВ без необходимости обсервации и самоизоляции. Приехать на оформление нужно с 1 до 20 июня. А курсы будут проходить с 29 июня до 31 августа. Стипендия будет составлять около 4 с половиной тысяч гривен, плюс предоставят общежитие.

Что нужно иметь с собой для оформления:

– заявление на участие в программе (его форму подскажут в ВУЗе);

– копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, подтверждающего личность);

– копию справки внутренне перемещенного лица (при наличии);

– номер карточки налогоплатильщика (если есть);

– 4 фото (формата 3х4);

– образовательную декларацию о базовом среднем образовании (ее выдает ВУЗ уже на месте).

Навести справки о поступлении-2021 и узнать все подробности можно на сайте Министерства образования и науки Украины и сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там работают и телефоны горячих линий:



0-800-750-107

0-800-504-425

Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите