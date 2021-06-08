Україна спростила перетин кордону в умовах карантину – ДПСУ

Україна розширила перелік документів, за якими можна перетнути кордон України в період карантину. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Розширений перелік документів, за якими іноземці можуть перетнути кордон в період карантину, а громадяни України – не відбувати самоізоляцію. Для громадян іноземних країн, в тому числі і тих, хто має посвідку на тимчасове проживання, обов’язковим залишається поліс страхування. Раніше можна було представити іноземцям виключно негативний ПЛР-тест, а зараз додали експрес-тест, але ці тести мають робитися не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, та довідка про повну вакцинацію вакцинами, які затверджені ВООЗ», – розповів Демченко.

За його словами, ці довідки повинні бути англійською мовою.

«Якщо говорити про громадян України, то, як раніше, обов’язковою залишається самоізоляція при поверненні додому, однак це не стосується випадків наявності при перетині кордону або негативного ПЛР-тесту. Також додано експрес-тест, зроблений не пізніше, аніж за 72 години до перетину кордону, або довідку про повну вакцинацію», – пояснив речник ДПСУ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень в Україні влітку.

За його словами, послаблення карантину можливе через те, що немає масштабного спалаху коронавірусної хвороби COVID-19, «тому ми говоримо про золоту середину – між спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами».

Які саме обмеження будуть зняті – міністр не уточнив.

26 травня Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що пропонує пом’якшити карантинні вимоги для культури і туризму.