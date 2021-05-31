Голова МОЗ прогнозує послаблення карантину влітку

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень в Україні влітку.

«Так, на літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», – сказав міністр в інтерв’ю ТСН.

За його словами, послаблення карантину можливе через те, що немає масштабного спалаху коронавірусної хвороби COVID-19, «тому ми говоримо про золоту середину – між спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами».

Які саме обмеження будуть зняті – міністр не уточнив.

26 травня Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що пропонує пом’якшити карантинні вимоги для культури і туризму.