Мінкульт пропонує пом’якшити карантинні вимоги для культури і туризму

Міністерство культури та інформаційної політики пропонує пом’якшити карантинні вимоги для культури і туризму. Міністр Олександр Ткаченко повідомив, що відповідне протокольне рішення напрацьоване спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством закордонних справ.

У залежності від епідемситуації та зонування, зокрема передбачені такі умови:

розширити можливості для проведення концертних, масових, культурних заходів;

дозволити працювати різним типам засобів розміщення;

зняти часові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян України;

дозволити перетин кордону іноземцями певних країн.

Ткаченко заявив, що ці або окремі з цих пунктів діятимуть за умови негативного тесту на COVID-19 або ж за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 у відвідувачів, організаторів тощо.

Він додав, що заклади у сфері культури, туризму і гостинності – одні з тих, що зазнали найбільших втрат під час карантину.

За його словами, наразі сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови про карантин.