Кличко розповів, як проходитимуть останній дзвоник і випускні в Києві

У Києві останній дзвоник і випускні вечори в школах відбудуться за умови дотримання карантинних вимог, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників і випускних вечорів. Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил. Це і дистанція, і маски, і проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків. Ми робимо це, щоб упередити розповсюдження хвороби. Майже півтора місяці столиця перебувала в локдауні. І повертатися до суворих обмежень, переконаний, ніхто не хоче», – сказав Кличко.

Він також повідомив, що на сьогодні всі школи міста працюють у звичайному режимі. Жодна з них не закрита на карантин. На дистанційному навчанні перебувають 53 класи в 40 школах міста. Усього на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві хворіють 104 школярі та 52 педагоги.

За словами Кличка, Департамент освіти і науки КМДА рекомендував завершити навчання у школах 28 травня, і продовжувати його влітку місто не буде, бо всі учні столичних шкіл, навіть під час суворих обмежень, займалися дистанційно.

Локдаун у Києві розпочався 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.

З 1 травня у місті почали діяти обмеження «помаранчевої» зони. У суботу відновив роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт Києва. Також почали працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Минулого року останній дзвоник у Києві проводили онлайн через пандемію.