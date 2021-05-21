Сьогодні розпочинається основна сесія ЗНО

Сьогодні, 21 травня, стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Першим відбудеться тестування з хімії, повідомили у Міносвіти.

На тестування зареєструвалися 12 744 людини. Проходитиме воно у 881 аудиторіях в 62 пунктах тестування.

Як пояснили у МОЗ, щоб уникнути скупчення людей біля входу до пунктів тестування, учасників почнуть допускати о 9:50 і триватиме це до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката ЗНО;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

«У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО», – заявили у міністерстві.

Зазначається, що на тестування варто взяти з собою кілька ручок з чорнилом чорного кольору, питну воду, засоби індивідуального захисту.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники ЗНО залишать у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

24 травня відбудуться тестування з іспанської, німецької та французької мов, 25 травня – тестування з англійської мови.