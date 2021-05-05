Реєстрація на додаткову сесію ЗНО триватиме 6-18 травня – Центр оцінювання якості освіти

Протягом 6-18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє у середу пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно вибрати категорію; створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА»; підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)», – повідомляють у центрі.

Що повинен містити комплект реєстраційних документів можна переглянути тут.

Раніше стало відомо, що додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч відбудеться з 29 червня до 14 липня. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня.

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