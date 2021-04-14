В УЦОЯО розповіли, чи будуть зміни у форматі і термінах ЗНО через карантин

Основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Змінами до постанови уряду від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачено, що основна та додаткова сесія ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах. Сподіваємося, що ЗНО пройде відповідно до затвердженого раніше графіку», – мовиться в повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, а між учасниками в аудиторії буде соціальна дистанція.

«Всі учасники ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і під час оцінювання: вони мають перебувати масках, мати маленькі дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування. Процедура допуску до пунктів тестування передбачає проходження учасниками ЗНО термометрії», – зауважили в центрі.

В УЦОЯО додали, що пункти проведення ЗНО забезпечать:

медичними масками;

безконтактними термометрами;

засобами дезінфекції для рук;

засобами дезінфекції для оброблення поверхонь;

ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

В центрі зауважили, що формат проведення ЗНО у 2021 році не зміниться порівняно з минулими роками.

13 квітня Верховна Рада звільнила випускників від обов’язкового проходження ДПА. Відповідно до документа, випускники мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.