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09 квітня 2021, Київ 13:23
Новини | Події

У більшості регіонів України пробне ЗНО відбудеться 10 квітня

У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях тестове ЗНО відбудеться 24 квітня

У суботу, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

На пунктах тестування треба бути присутнім до 10:50, а тестування почнеться близько 11-ї.

У МОН нагадали про необхідність мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та запрошення-перепустку.

Учасникам тестування слід бути у масках, мати дезінфектори та дотримуватися соціальної дистанції.

У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях пробне ЗНО відбудеться 24 квітня.

Результати пробного ЗНО учасники отримають до 30 квітня.

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