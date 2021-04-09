У більшості регіонів України пробне ЗНО відбудеться 10 квітня

У суботу, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.



На пунктах тестування треба бути присутнім до 10:50, а тестування почнеться близько 11-ї.

У МОН нагадали про необхідність мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та запрошення-перепустку.

Учасникам тестування слід бути у масках, мати дезінфектори та дотримуватися соціальної дистанції.

У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях пробне ЗНО відбудеться 24 квітня.

Результати пробного ЗНО учасники отримають до 30 квітня.