ЗНО відбудеться у заплановані терміни незалежно від епідситуації – МОН

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання, а також його основна та додаткова сесія цього року відбудуться у заплановані терміни незалежно від епідемічної ситуації у регіонах. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки

Пробне ЗНО має відбутися 10 квітня. Через протиепідемічні заходи, обрати можна буде тільки один предмет.

«Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів», – мовиться у повідомленні МОНу.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня.

«Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Крім того, 6-18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО», – уточнили у міністерстві.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

У міністерстві нагадали, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною, кожен учасник має право скласти тест не більше ніж із п’яти предметів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати:

до 4 червня – хімія;

до 18 червня – іноземні мови;

до 22 червня – математика;

до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія;

до 30 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.