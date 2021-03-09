Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 березня 2021, Київ 16:57
Новини | Суспільство

МОН: майже 319 тисяч охочих подалися на участь у ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня

За попередніми даними, для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні було зареєстровано 318 946 осіб. Такі дані, наявні станом на 5 березня, коли закінчився основний період подання реєстраційних документів для участі в ЗНО, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

  • українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
  • математика – 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
  • історія України – 247 109 осіб;
  • географія – 147 207 осіб;
  • англійська мова – 122 681 особа;
  • біологія – 104 664 особи;
  • фізика – 26 911 осіб;
  • хімія – 10 338 осіб;
  • німецька мова – 1 965 осіб;
  • французька мова – 464 особи:
  • іспанська мова – 149 осіб.

Як повідомляють у МОН, наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за таким графіком:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG