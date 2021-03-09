МОН: майже 319 тисяч охочих подалися на участь у ЗНО

За попередніми даними, для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні було зареєстровано 318 946 осіб. Такі дані, наявні станом на 5 березня, коли закінчився основний період подання реєстраційних документів для участі в ЗНО, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);

математика – 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);

історія України – 247 109 осіб;

географія – 147 207 осіб;

англійська мова – 122 681 особа;

біологія – 104 664 особи;

фізика – 26 911 осіб;

хімія – 10 338 осіб;

німецька мова – 1 965 осіб;

французька мова – 464 особи:

іспанська мова – 149 осіб.

Як повідомляють у МОН, наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.