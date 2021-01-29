Зеленський повідомив суми заснованих ним стипендій і премій для відмінників

Найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тисяч гривень, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч грн, повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського з посиланням на його влог.

«Я підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України. Наразі уряд готує порядки їхніх нарахувань», – сказав Зеленський.

За його словами, за результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів із кожного регіону України за умови, що дитина обирає та навчається в українському виші.

«Щороку буде визначатися 10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього 120 тисяч за рік кожен», – додав Зеленський.

Крім того, за його словами, щороку виділятимуться президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї.

«Обов’язкова умова: після здобуття диплома – повернення в Україну та робота на державній службі протягом трьох років», – повідомив президент.

Зеленський 28 січня видав указ про заснування стипендій, премій та грантів для відмінників.