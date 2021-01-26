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26 січня 2021, Київ 12:49
Новини | Суспільство

Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого

Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

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