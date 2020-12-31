У Раді зареєстрували проєкт постанови про іменні стипендії учасникам ЗНО з найвищими результатами

Група народних депутатів на чолі з першим заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала проєкт постанови «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищий результат». Відповідний документ є на сайті парламенту.

«Розмір стипендії становитиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня року, в якому призначається стипендія. Так держава буде підтримувати тих, хто найкраще склав тест та обрав український заклад вищої освіти», – написав у фейсбуці Стефанчук.

За його словами, цього року в Україні найвищий результат ЗНО отримали 455 учасників тестування.

«Це представники різних регіонів, що свідчить про якісну освіту в різних куточках України. Хоча традиційно найбільше учнів, що склали тести на 200 балів, у Києві – 108, у Львівській області – 64, у Дніпропетровській області – 36, у Харківській області – 32», – додав він.

Цього тижня у Міністерстві освіти і науки повідомили, що Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента України про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

«Відповідно до регламенту КМУ, проєкт указу буде переданий на підпис президенту України. Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень», – повідомила пресслужба Міносвіти.

У МОН додали, що премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО 2021 року розпочнеться 5 січня й триватиме до 19 січня включно.