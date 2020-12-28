Реєстрація на пробне ЗНО розпочнеться 5 січня, тестування відбудуться 10 квітня – МОН

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно, повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник або кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року», – заявили в МОН.

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень. Підвищення вартості пробного ЗНО-2021 порівняно з попереднім роком зумовлене зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці працівників першого тарифного розряду.

Водночас у 2021-му учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості: кожен учасник зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.