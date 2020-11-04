Кошти за скасоване пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня, відшкодування отримали 155 тисяч осіб – МОН

Повернути кошти за цьогоорічне пробне ЗНО можна до 1 грудня – залишилось 27 днів, попередила у середу пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Кошти вже відшкодовані більш ніж 155 тисячам громадян. Загальна сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн – це 72,7% від суми, виділеної з фонду боротьби з COVID-19. Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з «Приватбанком» з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників, що становить 71,2% від загальної кількості.

Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають до 30 листопада отримати/мати картку «Приватбанку»; перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти; необхідно звернути увагу на правильність зазначення персональних даних, а номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки «Приватбанку», має бути тільки один.

«Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування», – зазначили у МОН.

Цьогоріч через пандемію COVID-19 учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

17 червня уряд ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це передбачено понад 52 мільйона гривень із фонду боротьби з COVID-19.