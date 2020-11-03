До українських вишів вступили понад 2 тисячі осіб із ОРДЛО та Криму – Міносвіти

Цьогоріч до українських закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили понад дві тисячі осіб, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«З початку роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти. Якщо у 2016 році було зараховано 1008 студентів, то у 2020 році – 2026. При цьому з метою безпеки вступників у рейтингових списках та наказах про зарахування прізвища шифрувалися», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, найбільше вступників через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» – у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля (180) і в Таврійському університеті імені Вернадського (64) відповідно.

10 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму.

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Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.