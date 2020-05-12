МОН розширив перелік ВНЗ зі спрощеним вступом для випускників з окупованих територій

Кількість вищих навчальних закладів, до яких випускники з окупованих територій можуть вступити за спрощеною процедурою, зросла до 91, повідомляє Міністерство освіти і науки 12 травня.

З цих закладів 77 підпорядковані самому МОН, ще чотири виші – Міністерству охорони здоров’я, три – Міністерству внутрішніх справ та сім – Міністерству культури.

«Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», без складання ЗНО», – цитує пресслужба МОН начальницю головного управління вищої освіти міністерства Світлану Кретович.

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Спрощені умови для вступу, за повідомленням, цьогоріч не змінювалися.

«Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення Операції об’єднаних сил вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити», – йдеться в заяві МОН.

12 травня очільниця Міністерства освіти і науки України Любомира Мандзій повідомила, що зовнішнє незалежне оцінювання, за поточним планом, відбудеться з 25 червня до 17 липня.