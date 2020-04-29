МОН запустило гарячу лінію для учнів та студентів з окупованих територій

Міністерство освіти України спільно з Урядовим контактним центром та фондом «Відкрита політика» запустило гарячу лінію для учнів та студентів з окупованих територій Криму та Донбасу. Відповідний меморандум був підписаний 28 квітня, повідомили у МОН.

Гаряча лінія працюватиме за телефоном 0800 504 425.

«Наша мета – надати можливість отримувати якісну освіту в українських закладах. Консультанти, які працюють на гарячій лінії, пройшли навчання та готові надати вичерпні відповіді щодо освітніх процесів і можливостей, які турбують мешканців тимчасово окупованих територій. Учні непідконтрольних територій зможуть своєчасно отримати всю інформацію та вступити до українських вишів за спрощеною процедурою», – зазначила виконуюча обов’язки Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

На гарячій лінії можна буде отримати консультації щодо спрощеної процедури вступу через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Також консультуватимуть щодо отримання дистанційно середньої освіти в України та щодо законодавчих змін у сфері освіти.

Гаряча лінія працює у робочі дні з 9:00 до 18:00 та є безкоштовною.