«Бог – єдиний дороговказ»: що викладатимуть українським школярам в курсі «Основи сім’ї»

«Якби не християнство, що сталося б з нашими моральними законами за 2000 років? Хто стримував би людей від похітливих бажань. Звідусюди лунає – живи як хочеш, ти нікому нічого не винен, не переймайся, бери від життя все. Бог – єдиний дороговказ», – це текст в ілюстрації з підручника «Основи сім’ї», який запровадили у деяких школах ще минулого року. Згодом антидискримінаційна експертиза виявила в ньому кілька тез, що порушують законодавство, і міністерство призупинило дозвіл на викладання курсу. Тепер його знову повертають за умови деяких правок.

В коментарях під дописом автора курсу Адріана Буковинського про відновлення «Основ сім’ї» звучать слова подяки за курс, такий потрібний у країні, де «десятиліттями нав’язувалася безможність і нівелювання цінностей».

«Розбещеність на кожному кроці. І ви, батьки – туди ж? Якщо ваші сини одружуватимуться, маючи свої основи, то ви з цим погодитесь? Адже це пхають зараз як норм[у]», – обурюється одна користувачка. І додає: «Якщо Природні цінності будуть втрачені – будете плакати, та буде пізно. Слава Богу за цю книгу! Надія є!»

У Facebook-групі «Батьки SOS» більшість навпаки виступає проти курсу, аргументуючи свою позицію надмірною релігійністю змісту чи «антиконтрацептивному повчанню».

«Також категорично проти цього курсу. Релігію кожен має право обирати сам, як і модель сім’ї. Щодо контрацепції, то це обов’язково», – пише користувачка під.

Курс має на меті навчити старшокласників створювати сім’ю, вступати у шлюб та ростити дітей. Серед тем – «Ціннісне формування особистості» «Любов чи закоханість», «Мистецтво спілкування.Діалог», «Процес зародження життя». Водночас роз’яснення деяких тем викликало питання у батьків та експертів. У підручнику, який прочитали журналісти «Бабеля», наприклад, йдеться, що «справжня жінка ніколи не сперечається», а «чоловік – творець, який завжди прагне новизни», «молитва – запорука душевного стану», а «використання більшості контрацептивів та здійснення абортів є вбивством».

За і проти: що про курс думають вчителі

«Що мені подобається в цьому курсі, так це те, що є певний підбір тем, які цікаві дітям, але в деяких темах йдеться про бога. У нас же предмет про сімейне виховання, а не християнська етика, тому я стараюся доповнити тему своїм матеріалом, підшукати дітям цікаву історію. Кожен викладач розуміє і знає свою аудиторію учнів», – розповідає вчителька Купичівського ліцею з Волині Уляна Панчук, де викладали курс «Основи сім’ї».

На сайті курсу вказано, що комплект підручників коштує 250 гривень. Така ціна обурила багатьох батьків. Проте законодавство забороняє залучати кошти батьків на придбання навчальних матеріалів курсів, які є складовою освітньої програми школи. За словами Уляни Панчук, за книгу учні не платили – вчителька купила підручник і зошит за свій кошт, а учням роздала ксерокопії. Вона розповідає, що предмет її вихованцям подобається.

Між тим, потрібно доносити дітям, що є ще й контрацепція і це вже їхній вибір, який може вберегти їх від різних хвороб



«Дітям подобається, оскільки там розглядаються цікаві для них теми, як от зачаття, неблагополучна сім’я, кохання, аборти. Я не можу зрозуміти, чому деякі люди проти того, що у книзі написано, що аборт – це погано, чи що народжувати дітей – це така жіноча роль в природі. Але між тим, потрібно доносити дітям, що є ще й контрацепція і це вже їхній вибір, який може вберегти їх від різних хвороб», – розповідає Панчук.

Інша вчителька з Житомирської школи №6 та мама школярки Марина Грицька-Анненкова виступила проти «Основ сім’ї». Їй запропонували переглянути матеріали курсу, аби потім його викладати, однак за результатами ознайомлення вона не захотіла цього робити. Батьки, за її словами, також виступили проти.

«Я не вважаю християнські цінності єдиним мірилом для всіх, це особиста справа – у що вірити. Моя дитина ходить у звичайну школу і там не місце будь-якій релігії. Щонеділі донька відвідує заняття у недільній школі при храмі, і це мій вибір. На жаль, в цих зошитах сімейне життя змальовується з позиції патріархату», – розповідає жінка.

Ознайомившись з курсом, вона помітила, що у ньому постійно протиставляється мислення чоловіка і жінки, присутня маніпуляція цифрами та вказані неперевірені та/або застарілі дані.

Такі питання як інвалідність, евтаназія, старші родичі, розлучення, народження дітей без шлюбу, батьки-вдівці і батьки-одинаки болять кожній дитині, і вчитель може нанести непоправної шкоди



«Також провокативні завдання: як от взяти інтерв’ю у родичів про сімейні історії, про те, як вони познайомилися, чи були аборти або розлучення. Це кричуща неповага до особистих кордонів. Такі питання як інвалідність, евтаназія, старші родичі, розлучення, народження дітей без шлюбу, батьки-вдівці і батьки-одинаки болять кожній дитині, і вчитель може нанести непоправної шкоди», – переконана Грицька-Анненкова.

Як буде відрізнятися оновлений підручник?

Умовою МОН для відновлення курсу були правки на основі зауважень експертів. У документах, опублікованих робочою комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді, більшість коментарів автор відкинув.

Серед погоджених змін – не ототожнювати поняття «сім’я» та «шлюб». У підручнику йдеться, що «сім’я складається з поєднаного шлюбом подружжя (чоловіка і дружини) і їхніх неодружених дітей...», однак експерти наголошують, що сім’ї можуть складатися з бабусі та онуків, матері та доньки тощо. З книги також вилучать речення: «Найбільшу загрозу для суспільства мають родини, у яких діти виховуються без рідного тата». Буковинський дослухався до експертів і в питанні трактування Сімейного Кодексу України, прибравши авторське бачення і залишивши принципи і засади, що містяться у документі.

Водночас, він відмовився змінювати твердження про неприпустимість абортів, попри аргументи експертів, що це право є одним з елементів права на повагу до особистого життя. «Треба мати сміливість називати речі своїми іменами – аборти є вбивством, адже знищується живий організм – людина», – прокоментував зауваження Буковинський.

Дружина може допомогти чоловікові усвідомити своє батьківство і стати успішним батьком



Відкидаються також зауваження щодо стереотипного образу жінки, яка у підручнику описується як «берегиня» та «годувальниця». Автор переконаний, що цей образ відповідає реальності. У підрозділі про роль дружини у виховному процесі йдеться, що дружина може «ефективно допомогти чоловікові стати кращим татом». І наводяться поради щодо «стимулювання виховної діяльності чоловіка», серед яких – «мотивуйте чоловіка різний спосіб проводити час з дітьми, організуйте сімейний відпочинок..», «пояснюйте чоловікові що і як робити, коригуйте його поведінку віч-на-віч у кулуарах..». Автор запропонував змінити це у такій редакції: «Дружина може допомогти чоловікові усвідомити своє батьківство і стати успішним батьком».

Автор неодноразово використовує такі поняття як «народні сімейні традиції», «народні свята», «національну самобутність», маючи на увазі лише українську націю, зазначають експерти. Буковинський це змінювати не хоче, аргументуючи це відповідністю стратегії патріотичного виховання, затвердженої указом президента.

Що каже сам автор?

Автор наголошує, що загальновідомі постулати ««Міцна сім’я – міцна держава», «Сім’я – основна клітина суспільства», та інші, в Україні не працюють. Тож він переконаний, що такий курс необхідно викладати, тим паче, що ще в 2011 році МОН було доручено забезпечити в навчальних закладах впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства.



«У нас більша половина подружніх пар розлучаються (а безболісних і безнаслідкових розривів стосунків не буває) і більшість українських дітей живуть без рідного батька. Також ми констатуємо низьку якість батьківства як такого. Основна причина таких негараздів полягає в непідготовленості до подружнього життя та відповідального батьківства», – говорить автор в коментарі Радіо Свобода.

Напротивагу цьому, офіційна статистика Міністерства юстиції за 2019 рік демонструє, що минулоріч шлюбів уклали в шість разів більше, аніж розлучень. Всього 237 858 тисяч пар одружилися, а всього 38 472 – розірвали стосунки.

Щодо надмірної релігійності, то автор каже, що «такого погляду немає» у курсі немає.

«Вже перша тема курсу знайомить учнів з нормами українського законодавства стосовно сім’ї та шлюбу. Мова йде про Конституцію України (Стаття 51) та Сімейний кодекс України. Програма розрахована на усіх громадян України незалежно від їх релігійних переконань, чи їх відсутності», – говорить Буковинський.

Зараз, за його словами, курс готують до перевидання на основі затверджених правок державної комісії. «Також пам’ятаємо, що не має межі до вдосконалення. Ми завжди відкриті для конструктивної співпраці», – переконує Буковинський.

В Інституті модернізації змісту освіти МОН у відповіді на запит «Українській правді» поінформували, що «автором було надано обґрунтовану відповідь та доопрацьовано рукопис освітнього комплексу «Основи сім’ї». Таким чином, комісія ухвалила рішення відновити дію схвалення для використання «Основ сім’ї» для учнів 10-11 класів.

До комісії входить рецензентка книжок Буковинського та співавторка курсу «Сімейні цінності», який раніше заборонило міністерство, Леся Корецька. МОН, до речі, розформовує науково-методичні комісії, в тому числі комісію з виховання дітей та учнівської молоді.

Що кажуть про курс експерти?

«Позитивні моменти у цих книжках є, вони наведені у повному тексті мого висновку. Наприклад, в робочому зошиті для учнів 11-го класу наголошується, і доволі системно, на важливості виховної ролі тата та його близькості з дітьми. В підручнику є окремий розділ щодо домашнього насильства. Висвітлено доволі багато важливих тем, як от про побудову взаємин із різними поколіннями, про спільне проведення часу з дітьми, пізнання дітей», – розповідає Олена Стрельник, одна з експертів, які переглядали цей курс.

Проте, за її словами, до курсу є чимало зауважень, які нівелюють позитивні моменти.

«Текст робочого зошита є виражено або приховано відтворює релігійний погляд на сім'ю. Те, що курс факультативний не знімає цієї проблеми, тому що в анотації до курсу, в описі програми, з яким очевидно могли познайомитися батьки, які давали згоди на викладання цього курсу, немає згадки про те, що він релігійного спрямування», – вважає докторка соціологічних наук. Стрельник і сама є авторкою книги про виховання дітей «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології».

Феміністка, правозахисниця і голова ГО «Інсайт» Олена Шевченко виступала проти курсу «Основи сім’ї» у такому вигляді ще минулого року. Вона переконана, що така навчальна програма необхідна, але наповнення повинне бути кардинально іншим.

«Ми тоді (за попередньої редакції курсу – ред.) писали лист, щоб [у підручника] переглянули гриф МОН, і щоб його не просто не рекомендували, а заборонили викладання. Я взагалі не бачу там ідей, які можна було би зараз залишити для підготовки дітей і молодих людей до шлюбу, партнерства і народження дітей», – переконана Шевченко.

На її думку, необхідно розповідати дітям і про інші моделі створення сім’ї, які існують сьогодні.

«Має бути рівність. Треба говорити про те, що є ЛГБТ-родини і пари. Це реальність, на це не можна закривати очі і це нормально. Так само, як і є родини, які стигматизуються цим підручником і називаються «неповні». Це клеймить, наголошує, що це не норма, хоча у нас дуже багато таких сімей. І не треба формувати страхи у дітей щодо таких сімей», – говорить експертка.

Експерт напрямку «Освіта» Українського інституту майбутнього Микола Скиба підсумовує: «Я маю великий скепсис щодо того, що курс допоможе розумінню того, як насправді функціонує родина, для чого вона потрібна. Такі уявлення дитина отримує безпосередньо в родині і це її прерогатива. По-друге, родина існує в певному соціальному контексті. Його варто вивчати, і тут уже є курс, який називається «Основи громадянського суспільства», який дає більш широкий погляд на соціальну тканину, в яку вплетена родина».