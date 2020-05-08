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08 травня 2020, Київ 21:16
Новини | Суспільство

Вступна кампанія почнеться на місяць пізніше – МОН

МОН змінив дати проведення вступної кампанії

Цьогорічну вступну кампанію в Україні перенесли на місяць. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Усі дати кампанії зсунули на серпень з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

«Так, для вступників на основі ПЗСО реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня», – мовиться у повідомленні.

Раніше у МОН повідомили, що навчальний рік у школах через карантинні заходи завершиться дистанційно до 1 липня.

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