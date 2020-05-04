Навчальний рік у школах закінчиться до 1 липня – МОН

Навчальний рік у школах через карантинні заходи завершиться дистанційно до 1 липня. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

«Календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття; до 1 липня має бути завершений навчальний рік; до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень; упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу», – мовиться у повідомленні.

Випускники 11 класів мають отримати документ про здобуття освіти після складання ЗНО.

Раніше виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, що заклади вищої освіти закінчуватимуть нинішній навчальний рік дистанційно.