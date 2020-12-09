В УЦОЯО відповіли, чи потрібно буде платити за ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти заявляє, що ініціює запровадження можливості платного складання понаднормової кількості предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Як заявили в УЦОЯО, це розширить можливості здобувачів освіти.

При цьому в центрі наголосили, що кількість предметів ЗНО, які можна складати за кошти держави, «завжди буде уможливлювати доступ громадян до омріяних закладів вищої освіти».

«У соціальних мережах шириться інформація про намагання Міністерства освіти і науки України спільно з Українським центром оцінювання якості освіти запровадити платне ЗНО. Звичайно, це збурює суспільство, оскільки ЗНО є важливою складовою системи освіти, передбачає дотримання принципу рівності всіх громадян. Маємо зазначити, що в проєкті наказу «Про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» справді передбачено запровадження можливості складати ЗНО коштом фізичних або юридичних осіб, однак ця норма тільки розширить можливості здобувачів освіти, оскільки дозволить складати понаднормову кількість предметів ЗНО», – заявили в центрі.

За даними УЦОЯО, у 2020 році учасники обирали до чотирьох предметів ЗНО, і якби пропонована норма вже була чинною, учасники змогли б складати чотири предмети ЗНО за кошти держави і ще до семи предметів за власні кошти.

«У поточному році Міністерство освіти і науки дозволило учасникам складати до п’яти навчальних предметів, тобто понаднормовими були б шостий, сьомий та інші навчальні предмети. Наголосимо також на тому, що оплата проходження ЗНО з понаднормової кількості навчальних предметів передбачена чинним законом «Про повну загальну середню освіту», у п. 7 статті 47 якого зазначено, що особа має право пройти зовнішнє незалежне оцінювання понад встановлену центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки», – йдеться в повідомленні.

Щодо термінів імплементації цієї норми, то, як заявили в УЦОЯО, з огляду на комплексність питання про надання платних послуг бюджетними установами брати участь у платному ЗНО учасники зможуть не раніше 2022 року.

Вступ до вищих навчальних закладів в Україні здебільшого відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування регулярно проводять з 2008 року.

Цього року ЗНО відбувалося в умовах карантину через пандемію коронавірусу.