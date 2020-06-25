В Україні тестуванням із математики стартує основна сесія ЗНО

В Україні 25 червня розпочинається основна сесія зовнішного незалежного оцінювання. Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 072 людини, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

«Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором, а речі, що не передбачені процедурою, учасники залишають у спеціально відведеному місці.

«Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа. Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія (з 23 липня до 11 серпня – ред.)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в соціальних мережах ширяться чутки про перешкоди для вступу до закладів вищої освіти без оцінок за ДПА.

«Якщо випускник/випускниця поточного року хоче вступати до закладу вищої освіти, то обов’язково повинен/повинна складати ЗНО. Якщо у додатку до свідоцтва про загальну середню освіту у графі ДПА буде написано «звільнений(а)», це не є перешкодою для вступу до вишу. Середній бал розраховується як середнє арифметичне усіх оцінок, зазначених у додатку до свідоцтва. Якщо у графі буде записано «звільнений(а)», це не буде враховано», – пояснили у центрі оцінювання якості освіти.

22 червня президент України підписав закон про звільнення одинадцятикласників від обов’язкового складання ДПА цього року. ЗНО як крок до вступу у виш залишилося.