ЗНО 2021: у МОН визначили терміни основної сесії

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомляє, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році розпочнеться 21 травня і триватиме до 15 червня.

За повідомленням, це передбачає наказ Міністерства освіти і науки від 30 вересня, яким затверджений календарний план підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

«Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня», – повідомили в УЦОЯО.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Вступ до вищих навчальних закладів в Україні здебільшого відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування регулярно проводять з 2008 року.

Цього року ЗНО відбувалося в умовах карантину через пандемію коронавірусу.