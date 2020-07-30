Основна сесія ЗНО: оцінку «відмінно» отримали 447 учасників із майже 400 тисяч

Понад 379 тисяч осіб взяли участь у цьогорічній основній сесії ЗНО, з них на відмінно її склали 447 учасників, повідомило Міністерство освіти і науки 29 липня під час пресбрифінгу щодо попередніх результатів ЗНО і початку вступної кампанії.

«Кількість осіб, які набрали максимальний тестовий бал і отримали оцінку 200 балів цього року, – 447, це більше на 63%, ніж минулого. Найбільше «відмінників» із математики – 142 особи. На другому місці – англійська мова, 84. Кількість учасників, які отримали найвищий бал із фізики, – 60, тоді як минулоріч їх було лише четверо. Крім того, один з учасників – учень звичайної сільської школи – набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література – 200 балів, математика – 200 балів, англійська мова – 199 балів, фізика – 196 балів. Ми вітаємо всіх відмінників», – повідомив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Всі тестування відбулися без суттєвих порушень із дотриманням правил епідеміологічної безпеки, заявили в МОН.

Учасники могли скласти тести з чотирьох навчальних предметів, серед яких – два обов’язкові: українська мова і література та історія України чи математика, а два – на вибір. Для вибору були запропоновані: біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

«Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами стали українська мова і література, історія України та математика. Також цьогоріч учасники активно обирали географію, англійську мову й біологію. Менше зареєстрованих було з фізики, хімії, іспанської, німецької та французької мов», – сказав Шкарлет.

Відповідно до цьогорічних протиепідемічних вимог учасників із температурою понад 37,2 градуси та/або ознаками гострих респіраторних захворювань не допускали до пунктів тестування. Загалом через виявлені ознаки ГРЗ до пунктів проведення ЗНО не допустили 127 осіб, кажуть у МОН. Усі вони мали можливість зареєструватися для участі в додатковій сесії тестування.

У міністерстві нагадали, що для тих, хто не зміг долучитись до основної сесії ЗНО-2020, триває додаткова сесія.