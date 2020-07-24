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24 липня 2020, Київ 18:04
Новини | Події

ЗНО з української мови та літератури не склали близько 23 тисяч учасників тестування

Поріг у 22 тестові бали не подолали 8,32% учасників ЗНО з української мови та літератури

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали близько 23 тисяч учасників тестування, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Поріг у 22 тестові бали не подолали 8,32% людей. Загалом у тесті взяла участь 275 081 особа.

Тестування з історії України не склали понад близько 23,5 тисячі учасників (13,19%).

Вступ до вищих навчальних закладів в Україні здебільшого відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування регулярно проводять з 2008 року.

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