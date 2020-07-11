Мовний омбудсмен очікує, що уряд затвердить програму розвитку української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що очікує затвердження від Кабінету міністрів програми розвитку української мови.

«Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження», – сказав Тарас Кремінь.

Кремінь додав, що офіс Уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтрику уряду.

«Запуск інституції, її робота, тісна співпраця і з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням. Це одне. А створення умов для опанування і підвищення рівня володіння української мови – це набагато інше», – сказав посадовець.

8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка менш ніж через пів року після призначення звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».