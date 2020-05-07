Уряд прийняв відставку мовного омбудсмена

Кабінет міністрів України звільнив Тетяну Монахову з посади мовного омбудсмена.

«Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням», – йдеться в оприлюдненому розпорядженні від 6 травня.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова наприкінці квітня повідомила, що звільняється після кількох місяців на посаді. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

27 листопада Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру завідувачки кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Вона очікувала, що Офіс мовного омбудсмена повноцінно запрацює лише через пів року, оскільки, зокрема, потрібно було запустити секретаріат та юридичну службу.