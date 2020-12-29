У МОН пропонують щорічно відзначати 20 учасників ЗНО із високими балами преміями по 5 тис грн

У Міністерстві освіти і науки заявили про ініціативу «заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів».

«28 грудня Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента України про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО. Відповідно до регламенту КМУ, проєкт указу буде переданий на підпис президенту України. Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень», – повідомила пресслужба Міносвіти.

Повідомляється, що премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Напередодні стало відомо, що реєстрація для участі у пробному ЗНО 2021 року розпочнеться 5 січня й триватиме до 19 січня включно.