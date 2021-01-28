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28 січня 2021, Київ 15:21
Новини | Суспільство

Зеленський видав указ про заснування стипендій, премій та грантів для відмінників

Зеленський доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати стипендій, премій та грантів для відмінників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2021 «Про стипендії, премії та гранти президента України у сфері освіти». Документ опублікували на сайті Офісу президента України.

«З метою сприяння розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, відзначення учнів, які отримали найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання, переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад» Зеленський постановив заснувати:

  • стипендії президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;
  • премії президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
  • премії президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;
  • гранти президента України на навчання за кордоном.

Зеленський доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій та грантів, передбачених указом. Також відповідно до документа, уряд повинен передбачати у проєктах законів про Державний бюджет України видатки на виплати.

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