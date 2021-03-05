Сьогодні завершується реєстрація на ЗНО

5 березня – останній день для відправлення поштою реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть, – йдеться в повідомленні.

Станом на 5 березня, за даними УЦОЯО, для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації зареєстровано 300 504 особи, які вибрали 1 212 954 тестування.

«Зауважуємо, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який ви отримаєте в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. За допомогою сервісу «Стан опрацювання документів» можна перевірити, на якому етапі опрацювання ваші реєстраційні документи. Для цього необхідно ввести номер реєстраційної картки до сервісу», – повідомили у центрі.

Раніше у МОН повідомляли, що до п’ятірки найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, входять:

історія України;

математика;

українська мова і література;

географія;

англійська мова.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року стартує 21 травня тестуванням з хімії й триватиме до 15 червня, коли відбудеться ЗНО з географії.