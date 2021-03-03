Міністерство освіти нагадало, що реєстрація на ЗНО завершується 5 березня

Міністерство освіти і науки України нагадало, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання завершується 5 березня.

«5 березня – останній день, визначений для відправлення поштою реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті», – заявили в МОН.

Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Станом на 3 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації зареєстрували 268 339 осіб, які обрали 1 092 374 тестування.

До п’ятірки найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, входять:

історія України – цей навчальний предмет обрали 210 028 осіб;

математика – 207 205 осіб;

українська мова і література – 178 119 осіб (87 192 особи зареєструвалися для участі в тестуванні з української мови);

географія – 126 190 осіб;

англійська мова – 105 133 особи.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч стартує 21 травня тестуванням з хімії й триватиме до 15 червня, коли відбудеться ЗНО з географії.