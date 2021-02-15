У МОН назвали виші з безкоштовними підготовчими курсами для осіб з ТОТ

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що загалом дев’ять закладів вищої освіти протягом 2021-2022 років будуть залучені в пілотний проєкт із проведення безкоштовних підготовчих курсів для осіб з тимчасово окупованих територій України.

За даними МОН, такі курси надаватимуть:

Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Маріупольський державний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Херсонський державний університет.

Повідомляється, що у цих вишах є освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна», які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах.

За даними Міносвіти, навчання на підготовчих курсах триватиме з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).

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Торік президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму. Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.