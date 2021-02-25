Стартує сертифікація вчителів. Тим, хто пройде її успішно, дадуть 20% надбавки до зарплати – МОН

Міністерство освіти і науки повідомляє про початок сертифікації вчителів в Україні. 27 лютого 2021 року відбудеться перший її етап – незалежне тестування фахових знань і вмінь учителів початкової школи.

У МОН наголосили, що педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають надбавку у 20% до заробітної плати. Крім того, успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.

27 лютого іспит розпочнеться об 11:00. Для входу до пункту тестування учасник сертифікації має показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик.

Листи-виклики є в «Кабінеті учасника сертифікації». У них зазначено адреси пунктів проведення незалежного тестування.

«Тест укладено українською мовою. Він містить 100 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин. Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування. Також у доступі – орієнтовний розподіл завдань відповідно до Програми і схема нарахування балів за виконання тестових завдань», – йдеться в повідомленні.

Перший етап сертифікації − незалежне тестування − організовує Український центр оцінювання якості освіти. Два наступні етапи проводитиме Державна служба якості освіти:

самооцінювання власної педагогічної майстерності учасником сертифікації (29 березня – 20 квітня);

вивчення практичного досвіду учасників сертифікації (20 вересня – 12 листопада).

У МОН кажуть, що мета сертифікації − виявити і заохотити вчителів із високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їхньому поширенню.

За даними міністерства, сертифікацію вчителів початкової школи 2020 року успішно пройшли 902 педагоги.