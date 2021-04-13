Верховна Рада звільнила випускників від обов’язкового проходження ДПА

Верховна Рада України 13 квітня на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №5014 «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)».

За це рішення проголосували 298 депутатів.

«Законом у зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації», – повідомила пресслужба парламенту.

Відповідно до документа, випускники мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.

Торік президент України підписав закон про звільнення одинадцятикласників від обов’язкового складання ДПА у 2020 році. Тоді в Офісі президента пояснили, що закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.