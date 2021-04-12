Явка на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні склала 93-95 відсотків – такі попередні дані оприлюднило Міністерство освіти і науки 12 квітня.

За повідомленням, тестування відбулося 10 квітня, на нього зареєструвалися понад 120 тисяч людей.

«Пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції. Пробне ЗНО відбулося в більшості регіонів України, крім міста Києва, Чернігівської та Миколаївської областей», – повідомляє пресслужба МОН.

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У цих регіонах через карантинні обмеження, які обмежили рух громадського транспорту, пробне тестування перенесли на 24 квітня.

Остаточні дані щодо явки, за повідомленням, оприлюднить Український центр оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО учасники отримають до 30 квітня.