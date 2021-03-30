Гуртки, клуби, секції: МОН анонсує запуск е-бази позашкільної освіти

У Міністерстві освіти і науки повідомили про намір створення єдиної централізованої бази даних позашкільної освіти. Як повідомли у відомстві, відповідний меморандум вже підписали із однією із IT-компаній.

За даними Міносвіти, нова система допоможе користувачам обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції; бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп); моніторити профілі педагогів та відгуки на кожен заклад.

«Запланований функціонал буде доповнюватись і розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів», – йдеться в повідомленні.

Коли саме запрацює система наразі невідомо.

В умовах пандемії COVID-19 закладам освіти довелося активно впроваджувати систему дистанційного навчання, що також вплинуло і на позашкільну освіту.