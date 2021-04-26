В УЦОЯО назвали дати додаткової сесії ЗНО

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня до 14 липня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

За повідомленням, тестування з хімії відбудеться 29 червня, англійської мови – 1 липня, німецької мови – 2 липня, іспанської мови – 5 липня, французької мови – 6 липня, математики – 7 липня, математики (завдання рівня стандарту) – 7 липня, фізики – 8 липня, української мови – 9 липня, української мови і літератури – 9 липня, історії України – 12 липня, біології – 13 липня і географії – 14 липня.

В УЦОЯО повідомили, що результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня.