Для учасників пробного ЗНО в Києві та на Миколаївщині змінили дату проведення – 15 травня

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що з урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня. На Чернігівщині, як і повідомлялося, пробне тестування пройде 24 квітня.

«Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів», – повідомили у центрі.

Згідно з повідомленням, учасники пробного ЗНО з Києва або Миколаївщини зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання «бонусних» тестів (бонусні тести – ті, на які учасник не зареєструвався, але які може пройти вдома – ред.) до спеціального сервісу з визначення результатів, 30 квітня отримають результат виконання «бонусних» тестів. 15 травня, коли передбачена участь у пробному ЗНО, і до 18 травня буде можливість внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів. Самі ж результати будуть 19 травня.

10 квітня, в Україні стартувало пробне ЗНО, на яке зареєструвалися понад 120 тисяч людей. Явка склала 93-95 відсотків. У Києві, на Чернігівщині та Миколаївщні пробне ЗНО перенесли через карантинні заходи.