Підсумки пробного ЗНО по Чернігівщині – тестування пройшли понад 3 тисячі учасників

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання для учасників з Чернігівської області 24 квітня пройшло організовано, із дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки, повідомила у понеділок пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«24 квітня в пробному тестуванні взяли участь 3 174 особи із Чернігівської області, що становить 94,69% від кількості зареєстрованих учасників із цього регіону», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказали, що організацією пробного ЗНО для учасників з Чернігівщини займався Київський регіональний центр оцінювання якості освіти та педагоги з Чернігівської області.

«Для отримання результатів пробного ЗНО учасникам тестування потрібно внести відповіді на завдання всіх пройдених ними тестів до спеціального сервісу з визначення результатів до 28 квітня. Учасники з Києва та Миколаївської області також мають до 28 квітня внести до спеціального сервісу відповіді на завдання тестів, які вони проходили вдома», – йдеться в повідомленні.

Пробне ЗНО в Києві і у Миколаївській області відбудеться 15 травня.

Пробне ЗНО, на яке зареєструвалися понад 120 тисяч людей, стартувало в Україні 10 квітня. Явка склала 93-95 відсотків. У Києві, на Чернігівщині та Миколаївщні пробне ЗНО перенесли через карантинні заходи.