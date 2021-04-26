Зеленський підписав закон, який звільняє учнів від обов’язкового проходження ДПА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє учнів від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації. Про це повідомили в Офісі президента.

«Через пандемію коронавірусної хвороби, з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі. Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні. Згідно з документом, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА)», – мовиться у повідомленні.

В ОП нагадали, що учні мають право пройти ДПА за власним бажанням, зокрема, у вигляді ЗНО.

Верховна Рада України 13 квітня на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №5014 «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)».

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.