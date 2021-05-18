Сьогодні завершується реєстрація на додаткове ЗНО – Центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти попереджає, що 18 травня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

«Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті», – зауважують у відомстві.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).

Для реєстрації необхідно підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років), йдеться в повідомленні.

Що повинен містити комплект реєстраційних документів можна переглянути тут.

Раніше стало відомо, що додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року відбудеться з 29 червня до 14 липня. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня.

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