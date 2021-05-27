Всі області України перебувають у «жовтій» карантинній зоні – МОЗ

Станом на 27 травня в Україні всі області перебувають у «жовтій» карантинній зоні, сім областей частково відповідають «зеленій». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За коефіцієнтом виявлених випадків інфікування до «зеленої» зони можна віднести: Київ, Вінницьку, Луганську та Одеську області.

За відсотком від епідемпорогу «зеленими» є: Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.

Протягом доби 26 травня в Україні виявили 3 509 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 183 людини померли.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 мільйона людей, померли понад 50 тисяч.