Кількість смертей від COVID-19 в Україні від початку пандемії перевищила 50 тисяч – МОЗ

Протягом доби 26 травня в Україні виявили 3 509 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 183 людини померли. Як свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров’я, Кількість смертей від COVID-19 в Україні від початку пандемії перевищила 50 тисяч і на сьогодні становить 50 067.

Згідно з повідомленням, за минулу добу 1 402 хворих на COVID-19 госпіталізували, 16 867 – одужали, 183 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 мільйона людей, приблизно стільки ж – одужали.